Scuola: Camilli (Unindustria), rafforzare partenariato tra pubblico e privato

- La consegna dei diplomi per l'avviamento al lavoro dei 23 ragazzi che hanno concluso con successo il primo biennio formativo dell'Its Meccatronico del Lazio, "è un tipo di percorso in cui crediamo molto perché va nella direzione di dare una formazione tecnico-specialistica a dei giovani diplomati in un rapporto di collaborazione molto stretto con il mondo delle imprese, che è fondamentale perché aumenta le possibilità dei giovani di avere una occupazione". Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, a margine della cerimonia di consegna dei diplomi, presso la sede di Unindustria Frosinone. "Oggi abbiamo visto un caso di 100 per cento di ragazzi diplomati all'Its che ha già trovato un posto di lavoro a tempo indeterminato, ma la media degli Its supera il 90 per cento - ha aggiunto Camilli -. Quindi, è una formula di successo che secondo noi va assolutamente facilitata. Oggi parliamo molto di partenariato tra mondo pubblico e privato: questo è un modello che va potenziato e rafforzato". (segue) (Rer)