Scuola: Camilli (Unindustria), rafforzare partenariato tra pubblico e privato (2)

- "In questo momento - ha sottolineato - è in discussione in parlamento la riforma degli Its e speriamo che non venga annacquata questa forma di collaborazione tra mondo delle imprese e scuola perché invece, andrebbe rafforzata molto". Il presidente di Unindustria Angelo Camilli si augura "che le risorse del Pnrr vengano stanziate nel modo migliore possibile, perché oggi le imprese continuano a non trovare profili adeguati alle esigenze delle imprese. È un problema storico nel nostro Paese, quello del mismatch tra formazione e domanda di lavoro, del mancato allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro: le imprese continuano a non trovare profili di competenza adeguati alle loro esigenze, e nei prossimi anni sarà sempre più così - ha ribadito Camilli -. Ci auguriamo che questo modello venga rafforzato e non indebolito soprattutto nella collaborazione tra mondo delle imprese e mondo della scuola e dell'università", ha concluso. (Rer)