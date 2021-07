Francia: accordo di principio per acquisizione siti siderurgici di Liberty Steel da parte di Saarstahl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo siderurgico tedesco Saarstahl ha trovato un "accordo di principio" con il britannico Liberty Steel per l'acquisizione dello stabilimenti siderurgico di Ascoval a Saint-Saulve e quello di Hayange, rispettivamente nel nord e a est della Francia. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia francese. "La firma dell'accordo di principio tra il gruppo Liberty e (...) Saarstahl apre la strada ad una transazione nell'estate del 2021. Questo accordo deve essere ancora confermato", si legge in un comunicato citato dalla stampa francese. Il ministero ha affermato che sarà" attento affinché gli elementi di messa in sicurezza di questa cessione siano apportati nelle prossime ore". (Frp)