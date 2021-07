Libia: stallo al dialogo politico a Ginevra, percorso Onu in bilico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del Foro di dialogo politico (Lpdf) a Ginevra, l’organismo di 74 membri che dovrebbe trovare un accordo sul quadro giuridico per le elezioni - parlamentari, presidenziali, entrambe, o su un referendum – non stanno andando per il meglio. Il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha sollecitato “progressi negli impegni volti a facilitare lo svolgimento delle elezioni nazionali del 24 dicembre, sviluppando una proposta di compromesso per facilitare il voto”, sottolineando che il mancato raggiungimento di un consenso "non è un'opzione". Egli, tuttavia, non è presente di persona per malattia e il suo appello rischia di cadere nel vuoto. Come se non bastasse, diversi partecipanti sono risultati positivi al Covid-19 e ci sono forti disaccordi tra i membri del Forum sulla strada da percorrere. Nei loro interventi, diversi membri hanno espresso rabbia e frustrazione per come sono state gestite le cose e per le decisioni dell'ultimo minuto. Claudia Gazzini, esperta libica della Ong International Crisis Group, spiega su Twitter che “non è ancora chiaro come si evolveranno le cose e se vedremo una soluzione”. (segue) (Lit)