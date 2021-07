Libia: stallo al dialogo politico a Ginevra, percorso Onu in bilico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nodo cruciale delle discussioni è sulle elezioni presidenziali e i poteri del presidente: non si sa se avverranno tramite il parlamento o attraverso il voto popolare. Alcuni gruppi politici, come i Fratelli musulmani, spingono per il voto popolare, altri vorrebbero invece passare dal parlamento per evitare l’elezione di un presidente troppo divisivo in questa fase storica. L’Alta commissione elettorale della Libia ha più volte dichiarato che se il parlamento non approverà la Base costituzionale entro i primi di luglio, la data del 24 dicembre per andare alle elezioni è fortemente a rischio. (Lit)