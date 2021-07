Roma 2021: Ciaccheri (LR), con Gualtieri per superare immobilismo Raggi e per vincere sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Transizione ecologia, centralità della ambiente, agricoltura sociale, lavoro green. Questo serve alla nostra città per ripartire. Questo il nostro impegno sul territorio e con Roberto Gualtieri, insieme a Liberare Roma, Pd e tutte le forze politiche e sociali della coalizione progressista e democratica, che lanciamo oggi per il municipio e la città". Così il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Abbiamo voluto scegliere un emblema dell'immobilismo dell'amministrazione Raggi - aggiunge - come l'assurda vicenda del Parco di Tor Marancia. Un progetto strategico per Roma frutto di una grande battaglia ambientalista nata dalla visione di Antonio Cederna. Il luogo giusto per presentare la campagna elettorale per Gualtieri Sindaco e rilanciare la sfida della coalizione progressista e democratica qui nell'VIII Municipio. Il progetto del Parco di Tor Marancia è allo stallo e perfino le aree attrezzate, dove i lavori sono già stati eseguiti, sono chiusi per l'inerzia della sindaca Raggi. Si tratta di quello che sarà il parco urbano più grande d'Europa. Con Roberto Gualtieri e tutta la coalizione di centrosinistra assieme alle associazioni, come Italia Nostra, ai comitati di quartiere e alla cittadinanza abbiamo combattuto e continueremo finché non vedremo realizzato finalmente il sogno di Antonio Cederna e della città: un piano di completa valorizzazione di questo polmone verde che rappresentato dal Parco di Tor Marancia. Ma per far che questo si trasformi in realtà serve una nuova storia al governo della città. Una storia progressista, municipalista e democratica, come abbiamo fatto e vogliamo proseguire nel Municipio 8 e come potremo avere con Roberto Gualtieri sindaco". (Com)