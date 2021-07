Roma Metropolitane: Bordoni (Lega), raggi distratta da campagna elettorale dimentica lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sindaca distratta dalla campagna elettorale, mentre la sua maggioranza l'abbandona, ignora l'emergenza dei lavoratori di Roma Metropolitane lascati da soli davanti al fallimento societario". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni in merito alla vicenda ai dipendenti della partecipata di Roma Capitale in protesta sotto il Campidoglio. "Manca un piano strategico di intervento: l'azienda Roma Metropolitane ora non rischia la liquidazione ma il fallimento con decine e decine di persone che rischiano di perdere il loro lavoro. Siamo convinti che qualità e rilancio delle aziende pubbliche siano la base per risollevare Roma anche rispetto allo sviluppo delle piccole medie imprese che lavorano nelle filiere di settore. Come aspettarsi qualcosa di diverso da chi non è riuscito ad assicurare ai cittadini nemmeno l'ordinaria amministrazione? Bandi e gare ferme per manutenzione stradale, trasporti, rifiuti, sociale sono state una triste costante in questi anni a guida Raggi". (Com)