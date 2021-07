Milano: approvate modifiche a pgt per sistemazioni superficiali M1 Baggio-Olmi-Valsesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato alcune modifiche delle previsioni del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio relative alla destinazione d'uso di alcune aree comunali, necessarie a garantire le sistemazioni superficiali delle nuove stazioni Baggio e Olmi nell'ambito della realizzazione del Prolungamento della metropolitana M1 Quartiere Baggio-Olmi-Valsesia. Come da progetto definitivo redatto da MM spa, gli interventi superficiali prevedono, per quanto riguarda la stazione Olmi, la formazione di un'area a verde pubblico attrezzato, la riqualificazione del centro sportivo Olmi e la sistemazione della viabilità di accesso agli orti comunali di via Mosca; per quanto riguarda la stazione di Baggio, la sistemazione dell'area a verde con la realizzazione di interconnessioni ciclopedonali. (Com)