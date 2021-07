© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cashback "non è mai stato una misura contro l'evasione (era troppo costoso per questo fine)". Lo scrive su Twitter il direttore dell'Osservatorio nazionale sui conti pubblici, Carlo Cottarelli, che aggiunge: "Il Cashback era una misura per incentivare i consumi. Ora che i consumi si sono ripresi il governo ha fatto bene a eliminarlo". (Rin)