Covid: De Luca, 18enni di ritorno da Maiorca con la variante Delta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Campania è la Regione d’Italia che ha la più alta densità abitativa e Napoli ha la più alta di Europa. E già adesso la metà non se la mette, figuriamoci se diamo il via libera. Abbiamo in Campania una presenza preoccupante di variante Delta. In queste ore abbiamo trovato alcuni ragazzi di 18 anni che da Palma di Maiorca sono positivi alla variante". Lo ha detto Vincenzo De Luca intervistato da Bruno Vespa durante un evento a Sorrento (Na). (Ren)