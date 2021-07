Milano: De Corato, discussione piano aria e clina è manifesto elettorale della maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È cominciata oggi in Consiglio Comunale la discussione del 'Piano Aria e Clima' della giunta Sala. Un documento che arriva, come la futura consulta della Mobilità, a qualche mese dal voto. Un manifesto elettorale da sventolare tra le cose impalpabili realizzate da questa maggioranza", afferma il Consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato, in merito al "Piano Aria e Clima" del Comune. "Addirittura tutte le associazioni che appoggiano l'attuale maggioranza, dalle sardine al movimento 'Fridays for future', alla casa delle donne e altre, hanno capito, scrivendolo anche nelle osservazioni al Piano, che la prossima ipotetica Giunta si limiterà a studiare le modifiche e a predisporre regole, ma l'implementazione vera e propria competerà a chi verrà ancora dopo, cioè fra 10 anni, nel 2030", sottolinea De Corato evidenziando che "nella delibera in discussione si è dato credito alle osservazioni più assurde che vorrebbero vedere tutta la città con macchine elettriche o intere zone solo ciclabili". "L'ambiente è un argomento a cui tutti dobbiamo prestare attenzione, ma le guerre partigiane come quelle portate avanti dall'attuale Giunta non possono far altro che esacerbare gli animi dei milanesi", conclude De Corato. (Com)