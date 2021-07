Germania: boom della spesa per lo stato sociale nel 2020, 1.190 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha speso per lo stato sociale nel 2020 1.190 miliardi di euro, pari al 33,6 per cento del Pil con un incremento del 2,8 dal precedente record del 2009, durante la crisi finanziaria. Il totale segna il massimo dalla fondazione della Repubblica federale tedesca. Come evidenzia il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la crescita della spesa per il welfare è dovuta principalmente alla crisi del coronavirus, ma proseguirà anche dopo la fine della pandemia. Il governo federale stima, infatti, che la quota delle prestazioni sociali sul Pil sarà del 32 per cento nel 2025, circa tre punti percentuali in più rispetto alla metà dell'ultimo decennio. Ai livelli attuali del Pil tedesco, si tratta di 100 miliardi di euro all'anno. Poco dopo la riunificazione della Germania nel 1990, la spesa per lo stato sociale era pari a circa il 25 per cento del Pil. A causare l'aumento permanente del bilancio sociale è l'incremento accelerato della spesa per pensioni e assicurazione sanitaria. In particolare, l'esborso per le pensioni passerà da 344 a 404 miliardi di euro nel 2025. La quota dell'indennità per la vecchiaia sul volume totale della spesa per il welfare salirà così dal 29,5 al 30,4 per cento. Allo stesso tempo, la spesa per l'assicurazione sanitaria sperimenterà un incremento da 260 a 319 miliardi di euro, ossia dal 22,3 al 24 per cento del totale degli stanziamenti per le politiche sociali. (segue) (Geb)