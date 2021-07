Germania: boom della spesa per lo stato sociale nel 2020, 1.190 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, la spesa per le pensioni dei dipendenti pubblici crescerà da 65,5 a 81 miliardi di euro, ossia dal 5,6 al 6,1 per cento del totale. Su questi sviluppi influiscono le dinamiche demografiche e l'invecchiamento della popolazione tedesca. In tale contesto, la quota di spesa per i disoccupati scenderà presto al di sotto dei livelli attuali, principalmente perché meno giovani competeranno per il lavoro. Intanto, Nel 2020, le misure contro la disoccupazione hanno inciso sulla spesa sociale per il 4,8 per cento, quasi raddoppiando la propria quota nel bilancio del welfare, soprattutto a causa del massiccio ricorso alla cassa integrazione contro la crisi. Tuttavia, per il 2025, tuttavia, è previsto solo il 2,5 per cento. In maniera analoga, scenderà dal 4 al 3,5 per cento la parte delle spese destinate all'Hartz IV, il programma di politiche sociali e del lavoro adottato dal governo tedesco nel 2005. (Geb)