Slovacchia: ministro Esteri contento delle priorità della presidenza slovena dell’Ue

- La Slovacchia è contenta delle priorità della presidenza slovena del Consiglio dell’Unione europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Bratislava, Ivan Korcok. In un comunicato del suo dicastero, Korcok segnala che la Slovenia è un partner vicino per la Slovacchia, con il quale si è unita all’Ue e condivide varie priorità. “Siamo entrambi membri dell’eurozona e dell’area Schengen. Sosteniamo le priorità presentate dalla presidenza slovena e le consideriamo politicamente attuali, tematicamente equilibrate e in grado di riflettere argomenti che nell’Unione risuonano”, ha detto Korcok. Il capo della diplomazia slovacca è particolarmente soddisfatto del focus sulla ripresa economica, sulla transizione digitale e “verde” e su quello sui Balcani occidentali. “Il processo di allargamento deve proseguire e accolgo con piacere l’intenzione della presidenza slovena di tenere un vertice Ue-Balcani occidentali nell’ottobre del 2021”, ha concluso il ministro.(Vap)