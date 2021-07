© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal "ministro Garavaglia, uno sfregio alla memoria di Giulio Regeni un 'incontro cordiale' con l'Egitto per favorire il turismo italiano sul Mar Rosso. Sono pochi i settori in cui l'Egitto ha bisogno di noi. Il turismo lo è. Facciamoci valere in modo selettivo e duro come dice Draghi". Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle della segreteria del Partito democratico, responsabile Europa e Affari internazionali.(Rin)