Sicilia: al via terza edizione della fiera mediterranea del cavallo ad Ambelia (Ct)

- Tutto è pronto al Centro equestre di Ambelia per la terza edizione della "Fiera mediterranea del cavallo". L'impianto, gestito dall'Istituto per l'incremento ippico della Sicilia, è di proprietà della Regione che organizza la manifestazione con il supporto tecnico di Fieracavalli di Verona. Saranno tre giorni, sino a domenica 4 luglio, all'insegna degli sport equestri, con gare di livello internazionale, convegni scientifici e divertimento. L'annuncio in una nota della Regione Siciliana: "Tante le razze protagoniste del week end che ospiterà operatori, sportivi, appassionati e curiosi, in un suggestivo contesto di natura e arte, di sapori tipici e colori della Sicilia. I 45 ettari di Ambelia saranno infatti teatro di presentazioni, dimostrazioni, animazioni, spettacoli equestri. In vetrina anche le razze di equidi. Il programma di domani prevede, nel pomeriggio, il concorso ippico FierAmbelia Top Jumping, gara di salto a ostacoli di rango internazionale. La giornata si concluderà con uno speciale Gala equestre dal titolo 'Sicilia, così è se vi pare'". (segue) (Ren)