Sicilia: al via terza edizione della fiera mediterranea del cavallo ad Ambelia (Ct) (2)

- Spazio anche alla tradizione del mulo con le sue bardature storiche e alla cultura dei carretti siciliani. Nell'area convegni è previsto il corso teorico pratico veterinario "Il trasferimento embrionale negli equidi: strumento di selezione", a cura dell'Istituto Zooprofilattico per la Sicilia. Nell'area fiera, inoltre, l'estemporanea di pittura sul tema del cavallo, tra anatomia, mitologia e comics, a cura del dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana. La manifestazione è pensata anche per le famiglie con un'attenzione particolare ai più piccoli, che troveranno animazioni, giochi e didattica con i pony e con gli asini. Ad Ambelia, ricadente nel territorio del Calatino, in provincia di Catania, è possibile arrivare in auto e in treno. Sarà possibile parcheggiare nell'area di sosta interna da 1.200 posti, sino ad esaurimento. Altrimenti si potrà lasciare il mezzo nei due appositi parcheggi a Scordia. Un servizio gratuito di bus navetta assicura il collegamento con il Centro di sport equestri (Ren)