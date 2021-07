Campidoglio: Saltamartini (Lega), fallimento Raggi, senza consenso e senza maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fallimento della Raggi e la deflagrazione del movimento 5stelle romano, e non solo, è ormai sotto occhi di tutti". Lo dichiara la deputata della Lega Barbara Saltamartini. "Il sindaco Raggi, con l'uscita odierna di 4 consiglieri grillini dal Movimento - aggiunge - non solo non ha più la maggioranza dei consensi nella Capitale, ma ora neanche più nel suo partito e in Consiglio. L'ennesima dimostrazione che ha fallito sia nella gestione amministrativa che in quella politica. Roma merita di meglio".(Com)