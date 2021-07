Napoli: Borrelli (Verdi), strade piene di rifiuti da due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le strade tra Napoli e provincia sono letteralmente invase da rifiuti ed immondizia e i cassonetti sono stracolmi per il secondo giorno consecutivo. I delinquenti e gli eco-criminali stanno approfittando della situazione di caos e delle già innumerevoli discariche a cielo aperto presenti in aree critiche per sversare di tutto. Ci auguriamo che davvero entro domani nel napoletano torni la normalità. È assolutamente necessario programmare ed attivare un piano d'emergenza che preveda interventi continui ad opera di Asia, ordinari e straordinari, e soprattutto l'installazione di fototrappole nelle aree più a rischio per inchiodare e denunciare gli inquinatori. Serve una svolta". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. (Ren)