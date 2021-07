Italia-Iraq: arrivato in visita a Roma premier iracheno Al Kadhimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile espansione della missione Nato in Iraq giunge in un momento critico per la sicurezza del Paese, alla luce del ritiro progressivo delle forze statunitensi, contro le cui strutture proprio di recente i gruppi armati filo-iraniani hanno intensificato gli attacchi, effettuati tramite razzi o (più spesso) droni. Durante l’incontro con Stoltenberg, ieri, Al Kadhimi ha invitato la Nato ad ampliare il quadro della sua missione in Iraq e a continuare a sviluppare le capacità delle forze irachene; d’altra parte, l’Alleanza ha ribadito il suo continuo sostegno a Baghdad nella lotta al terrorismo. Al Kadhimi ha discusso delle misure per ampliare il quadro della missione Nato in Iraq, secondo le priorità di sicurezza irachene e in coordinamento preventivo con il governo, sottolineando che l'importanza di sviluppare relazioni è nell'interesse del popolo iracheno e della stabilità della regione e del mondo. Inoltre, il primo ministro ha sottolineato l'importanza che l'Iraq non sia un teatro per la risoluzione dei conflitti, o una base di lancio per l'aggressione contro nessuno dei Paesi vicini. (segue) (Res)