Italia-Iraq: arrivato in visita a Roma premier iracheno Al Kadhimi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altra parte, l’Italia sta pensando di “aumentare la sua partecipazione e di assumere il comando della missione Nato in Iraq”, dato che la lotta contro lo Stato islamico ha ottenuto “importanti successi, ma molto resta da fare”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’intervento introduttivo della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuto a Roma lo scorso 28 giugno. Di Maio ha ricordato come l’Italia stia già ampiamente facendo la propria parte nella lotta contro le bandiere nere, “con oltre 800 unità tra Iraq e Kuwait, nel rispetto della sovranità irachena e in accordo con le autorità di Baghdad”. Si tratta, secondo il titolare della Farnesina, di un “significativo contingente militare a supporto della popolazione e delle istituzioni locali con l’obiettivo di rendere il Paese capace di affrontare le minacce in autonomia”. (segue) (Res)