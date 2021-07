Africa: Oms, variante Delta sta alimentando ondata di Covid-19 senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di Covid-19 in Africa stanno aumentando più velocemente che in tutte le precedenti ondate a causa della diffusione della variante Delta. È l'allarme lanciato oggi dalla direttrice regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Africa, Matshidiso Moeti, nel suo consueto briefing con la stampa settimanale. "I casi sono in aumento in Africa da sei settimane consecutive e sono aumentati del 25 per cento solo nella settimana terminata il 27 giugno, raggiungendo i nove decimi del precedente record del continente di 224 mila nuovi casi. I decessi sono aumentati del 15 per cento in 38 Paesi africani a quasi 3 mila nello stesso periodo", ha affermato Moeti. Con il numero di casi che raddoppia in Africa ogni tre settimane, la variante Delta si sta diffondendo in un numero crescente di Paesi. È stata segnalata in 16 Paesi, di cui nove con casi in aumento. È la variante più contagiosa di sempre, con una stima del 30-60 per cento in più di trasmissibilità rispetto ad altre varianti", ha proseguito la rappresentante Oms. "(La variante) è dominante in Sudafrica, che ha rappresentato più della metà dei casi africani nello stesso periodo. Secondo gli ultimi rapporti nazionali, la variante Delta è stata rilevata nel 97 per cento dei campioni sequenziati in Uganda e nel 79 per cento dei campioni sequenziati nella Repubblica democratica del Congo", ha aggiunto. (segue) (Res)