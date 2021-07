Africa: Oms, variante Delta sta alimentando ondata di Covid-19 senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocità e la portata della terza ondata in Africa, ha messo in guardia Moeti, non sono mai state viste prima. "La diffusione dilagante di varianti più contagiose spinge la minaccia per l'Africa a un livello completamente nuovo. Una maggiore trasmissione significa malattie più gravi e più morti, quindi tutti devono agire ora e aumentare le misure di prevenzione per impedire che un'emergenza diventi una tragedia", ha affermato la direttrice regionale Oms. "In Uganda il 66 per cento delle malattie gravi nelle persone di età inferiore ai 45 anni è attribuito alla variante Delta. Con l'aumento del numero dei casi e dei ricoveri in tutto il continente, l'Oms stima che la domanda di ossigeno in Africa sia ora maggiore del 50 per cento rispetto al picco della prima ondata di un anno fa. Le varianti Alpha e Beta - ha proseguito - sono state segnalate rispettivamente in 32 e 27 Paesi, la variante Alpha è stata rilevata nella maggior parte dei Paesi dell'Africa settentrionale, occidentale e centrale e la variante Beta è più diffusa nell'Africa meridionale. Entrambe queste varianti sono più trasmissibili rispetto al virus originale". (segue) (Res)