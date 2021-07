Africa: Oms, variante Delta sta alimentando ondata di Covid-19 senza precedenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il supporto dell'Oms, la sorveglianza genomica per monitorare la diffusione delle varianti in Africa è in aumento, con l'obiettivo di aumentare da otto a dieci volte il campionamento per il sequenziamento nei prossimi sei mesi in cinque laboratori che coprono 14 Paesi dell'Africa meridionale. Una migliore comprensione dell'evoluzione molecolare delle varianti aiuterà anche i Paesi a prendere decisioni rapide su quali vaccini utilizzare. “Mentre le sfide di approvvigionamento continuano, la condivisione delle dosi può aiutare a colmare il divario. Siamo grati per gli impegni assunti dai nostri partner internazionali, ma abbiamo bisogno di un'azione urgente sugli stanziamenti. L'Africa non deve ancora essere lasciata languire in preda alla sua peggiore ondata", ha affermato Moeti. (Res)