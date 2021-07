Regno Unito: principi Harry e William inaugurano statua dedicata alla madre Diana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principi britannici Harry e William hanno inaugurato insieme una statua dedicata alla madre, la principessa Diana, morta nel 1997. La donna avrebbe compiuto oggi 60 anni. I principi hanno dichiarato di "desiderare ogni giorno che (lei) fosse ancora con noi". La statua è stata inaugurata nel corso di una cerimonia nel Sunken Garden, a Kensington Palace, ed è stata la prima apparizione dei due fratelli insieme dopo il funerale del principe Filippo, loro nonno e consorte della regina Elisabetta, nel mese di aprile. "Ci ricordiamo del suo amore, della sua forza e del suo carattere" hanno dichiarato i due, "qualità che l'hanno resa una forza del bene in tutto il mondo, cambiando innumerevoli vite in meglio". Harry e William hanno inoltre aggiunto di sperare che la statua venga "vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità", ed hanno ringraziato "tutti coloro nel mondo che mantengono viva la memoria di nostra madre". (Rel)