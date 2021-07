Francia: Covid, Alta autorità della Salute raccomanda vaccino a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Alta autorità della Salute (Has) raccomanda di rendere la vaccinazione contro il coronavirus obbligatoria per il personale sanitario. "È imperativo darsi l'obiettivo di vaccinare tutti i professionisti sanitari e tutti coloro che intervengono nel settore medico-sociale", si legge in un rapporto, dove si definisce "indispensabile" l'aspetto collettivo della vaccinazione. Secondo l'Has, vaccinare chi è in contatto con le persone più vulnerabili è "una sfida etica e di sanità pubblica". "È quindi imperativo che la loro copertura vaccinale avanzi rapidamente", spiega l'Has, sottolineando il "rischio di ritorno epidemico" imporrà "la questione dell'obbligo vaccinale" per tutti.(Frp)