I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Nigeria: governo Regno Unito chiede spiegazioni su circostanze arresto leader secessionista Kanu - Il governo del Regno Unito ha chiesto spiegazioni alle autorità della Nigeria sulle circostanze dell'arresto di Nnamdi Kanu, leader del gruppo secessionista del nord-est della Nigeria noto come Popolo indigeno del Biafra (Ipob). Un portavoce dell'ambasciata britannica ad Abuja, Dean Hurlock, ha riferito all'emittente "Bbc" che la rappresentanza diplomatica sta cercando chiarimenti sull'eventuale illegalità dell'arresto di Kanu e si aspetta che il processo sia equo. Kanu è attualmente sotto la custodia della polizia segreta nigeriana dopo che martedì scorso un'alta corte federale ha ordinato la sua detenzione. Il suo processo dovrebbe riprendere il prossimo 26 luglio. Kanu, 53 anni, possiede la cittadinanza britannica e nigeriana e affronta accuse di tradimento in Nigeria, da dove è fuggito nel 2017 dopo essere stato rilasciato su cauzione. Kanu è stato nuovamente arrestato domenica scorso, secondo quanto riferito dal governo nigeriano, ma non sono stati forniti dettagli su dove e come sia stato catturato. Ieri il governo del Regno Unito ha negato di essere coinvolto nell'arresto e nell'estradizione del Kanu. "Confermiamo che Nnamdi Kanu non è stato arrestato nel Regno Unito a fini di estradizione", ha detto alla "Bbc" un portavoce dell'Alta Commissione britannica, missione diplomatica equivalente ad un'ambasciata nei Paesi membri del Commonwealth. (segue) (Res)