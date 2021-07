I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niger: Farnesina, Emilia Gatto nuova ambasciatrice d'Italia - Da oggi, 1 luglio, Emilia Gatto è la nuova ambasciatrice d'Italia in Niger. Lo annuncia la Farnesina in una nota, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri. Emilia Gatto nasce a Roma il 13 giugno 1961 e consegue la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Roma nel 1987. Entra in carriera diplomatica nel 1990 e presso il Servizio Stampa e Informazione e in seguito all’ufficio Medio Oriente della Direzione Generale per gli Affari Economici. Dal 1993 svolge il suo primo incarico all’estero presso l’Ambasciata d’Italia a Bangkok, Tailandia, fino al 1996, quando assume il ruolo di Reggente presso il Consolato d’Italia a Lilla. Nel 1999 torna alla Farnesina presso la Direzione Generale per gli Affari Economici. Nel 2003 prende servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Riad, Arabia Saudita, occupandosi di questioni commerciali fino al 2005, quando viene inviata come Consigliere con delega all’energia e all’ambiente alla Rappresentanza Permanente presso l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) a Parigi, Francia. Rientra a Roma nel 2009 per prestare servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Assume nel 2013 come Primo Consigliere alla Rappresentanza Permanente presso l’Onu a New York, prima di prestare servizio come Console Generale d’Italia a Parigi, Francia, dal 2016. Nel 2014 è stata nominata Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. (segue) (Res)