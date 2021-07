Energia: ministro saudita ringrazia omologo iraniano per “l’amicizia” di questi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla rivoluzione iraniana del 1979, l'Arabia Saudita e l'Iran hanno rapporti molto tesi e dal 2014 sono avversari nella guerra in Yemen, una delle più sanguinose degli ultimi decenni, con Teheran che appoggia i ribelli sciiti Houthi e Riad che invece sostiene con una coalizione militare il governo del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi. L'Iran è il principale fornitore di armamenti ai ribelli sciiti Houthi che sono protagonisti di diversi devastanti attacchi contro le infrastrutture petrolifere saudite, il più grave dei quali avvenuto nel settembre 2019 quando centinaia di droni e missili hanno colpito le infrastrutture della saudita Aramco ad Abqaiq e a Khurais, mettendo a serio rischio le forniture petrolifere. In ambito Opec, i due Paesi hanno mantenuto durante la presidenza di Hassan Rohani e del mandato di Zangeneh un rapporto collaborativo, con l'Iran che ha appoggiato le iniziative avviate da Arabia Saudita e Russia per cercare di contenere il crollo dei prezzi del petrolio. (Res)