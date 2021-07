Decreto Reclutamento: Brunetta, non è provvedimento omnibus, regole per momento storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Reclutamento “non è un provvedimento omnibus. Ha una sua specificità. Si tratta di un provvedimento che disciplina nuove regole straordinarie per un momento storico senza precedenti”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, nel corso dell’audizione di fronte alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato. “Il passaggio parlamentare può e deve essere l’occasione per migliorare il testo, ma non possiamo correre il rischio che diventi un veicolo per interventi spot per assunzioni ordinarie nelle pubbliche amministrazioni – ha sottolineato -. Siamo già al lavoro con tutte le amministrazioni per analizzare e comprendere le diverse esigenze organizzative che comportano uno sforzo di adeguamento prospettico alle importanti richieste di rinnovamento e di efficientamento oramai ineludibili, tuttavia è indispensabile che gli interventi normativi allo studio, che saranno il frutto anche dell’esperienza che stiamo affrontando con questo decreto-legge, siano collocati in una cornice sistemica ad hoc, auspicabilmente nell’ambito del disegno di legge di Bilancio per il 2022, che inizierà il percorso istruttorio nel prossimo mese di settembre”.(Rin)