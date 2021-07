Medio Oriente: Onu esorta Ramallah a garantire la sicurezza dei manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), Michelle Bachelet, ha esortato il governo dell’Autorità nazionale palestinese a garantire la sicurezza dei manifestanti in vista di ulteriori proteste previste per sabato, 3 luglio, a Ramallah, a seguito della violenta repressione delle proteste lo scorso fine settimana da parte di Forze di sicurezza palestinesi, sia in uniforme che in borghese, e altri individui armati. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell’Ohchr. “Il governo dello Stato di Palestina è obbligato a garantire la libertà di opinione, espressione e riunione pacifica. Le forze di sicurezza palestinesi devono agire per fornire sicurezza e protezione per l'esercizio dei diritti umani, compreso l’assembramento pacifico", ha affermato Bachelet. “Qualsiasi uso della forza non necessario o sproporzionato deve essere indagato tempestivamente, in modo trasparente e indipendente”, ha aggiunto. (segue) (Res)