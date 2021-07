Medio Oriente: Onu esorta Ramallah a garantire la sicurezza dei manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono state scatenate dalla morte, il 24 giugno scorso, di Nizar Banat, un importante critico del governo, in una violenta operazione delle forze di sicurezza palestinesi. Le proteste a Ramallah, Hebron e Betlemme sono state monitorate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Bachelet ha accolto con favore le rassicurazioni fornite dal primo ministro palestinese, Mohammad Shtayyeh, al rappresentante dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite in merito al giusto processo nelle indagini sulla morte di Banat, nonché al rispetto dei diritti dei manifestanti alla libertà di riunione e di espressione. (segue) (Res)