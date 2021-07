Medio Oriente: Onu esorta Ramallah a garantire la sicurezza dei manifestanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso fine settimana, abbiamo visto le forze di sicurezza palestinesi usare la forza contro manifestanti inizialmente completamente pacifici, picchiandoli con manganelli e sparando gas lacrimogeni e granate assordanti", ha affermato l'Alto commissario. Bachelet ha espresso particolare preoccupazione per la presenza di un gran numero di persone non in uniforme che agiscono in modo apparentemente organizzato e coordinato con le forze di sicurezza palestinesi. Secondo Bachelet, il mancato intervento da parte delle forze di sicurezza palestinesi presenti in uniforme è stato motivo di grave preoccupazione. "Durante una di queste proteste, uno dei membri del nostro staff è stato preso a pugni ed è stato raggiunto dagli spruzzi di un spray al peperoncino da parte di una persona in abiti civili", ha affermato l'Alto commissario. Allo stesso tempo, “molte persone, compresi giornalisti e difensori dei diritti umani, sono state aggredite. Questa interferenza nel nostro lavoro in Palestina non ha precedenti. È fondamentale che vengano svolte indagini indipendenti per individuare i responsabili”, ha aggiunto Bachelet. (segue) (Res)