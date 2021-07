Aerospazio: Thales Alenia Space selezionata da Esa per la missione En Vision

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della recente selezione da parte del Comitato del Programma scientifico dell'Agenzia spaziale europea (Esa) di Envision come quinta missione di classe media nel piano di Cosmic Vision dell'Agenzia, Thales Alenia Space, la società congiunta tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), proseguirà la fase di studio B1 per l'orbiter di Venere. Come riferisce un comunicato stampa, questo orbiter è dedicato a fornire una visione olistica del pianeta dal suo nucleo interno all'atmosfera superiore per determinare come e perché Venere e la Terra si sono evoluti in modo così diverso. Envision completerà altre due missioni di Venere annunciate dalla NASA come parte del suo programma Discovery per esplorare il Sistema Solare: la sonda di discesa DAVINCI+ e l'orbiter Veritas, prevista per il lancio verso la fine del decennio. (segue) (Com)