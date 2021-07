Aerospazio: Thales Alenia Space selezionata da Esa per la missione En Vision (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto orgogliosi di essere a bordo di questa innovativa ed entusiasmante missione dell'Esa che ci aiuterà a penetrare i misteri dell'evoluzione geologica e climatica di Venere" - ha dichiarato Bertrand Denis, vicepresidente osservazione e Scienza di Thales Alenia Space in Francia - "Questa missione, inoltre, indica chiaramente il ruolo chiave dell'Europa e di Thales Alenia Space nel realizzare indagini scientifiche sul nostro Sistema solare".Venere, Marte, Mercurio, Saturno, il Sole, comete, esopianeti, l'universo oscuro... e presto, un ritorno sulla Luna! Thales Alenia Space è sempre stata un partner chiave nelle missioni internazionali di esplorazione spaziale, un ruolo che si riflette chiaramente nel suo motto, "Space for life". Oltre al suo ruolo nelle missioni di esplorazione del sistema solare, l'azienda ha anche fornito la metà del volume pressurizzato della Stazione spaziale internazionale, così come i moduli pressurizzati per le navicelle di rifornimento. Nel 2020, l'Esa ha scelto Thales Alenia Space per la fornitura dei due principali moduli europei per la stazione spaziale lunare, elemento fondamentale del programma Artemis della Nasa, concepito per riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2024. (Com)