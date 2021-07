Spagna: El Corte Ingles acquista supermercati di alta gamma Sanchez Romero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Corte Ingles, una delle più maggiori grandi magazzini in Spagna, ha chiuso l'acquisto della catena di supermercati di alta gamma Sanchez Romero per rafforzarsi nella business della distribuzione alimentare. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", attraverso un comunicato El Corte Ingles, che non ha dato cifre della transazione, ha spiegato che l'acquisizione "rafforza la sua posizione di leader nei supermercati di qualità, con un'ampia proposta commerciale, differenziata e capace di incorporare i migliori prodotti e le ultime innovazioni del mercato". Sanchez Romero ha attualmente 10 supermercati ed ha chiuso l'esercizio 2020 con un fatturato di 61 milioni di euro, il 50 per cento in più rispetto all'anno precedente a causa della pandemia del coronavirus. (Spm)