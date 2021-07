Nigeria: Senato vota riforma industria petrolifera, accolta anche clausola per comunità locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo diversi analisti, tuttavia, la riforma non è all’altezza delle sue ambizioni ed appare debole sotto tre punti di vista. Se per controbilanciare i bassi costi estrattivi è intenzione delle autorità aumentare le tasse, differenziandole a seconda della tipologia di pozzo, nelle estrazioni a terra la prima proposta era di imporre alle società estrattive di versare almeno il 2,5 per cento delle loro spese operative finanziando la creazione di “trust” comunali, la costituzione di questi ultimi potrebbe tuttavia durare fino ad un anno dopo l’attribuzione della licenza, bloccando di fatto per questo tempo le loro attività. Come secondo aspetto, la riforma presenta aspetti fumosi per quanto riguarda le relazioni fra Stato e la Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), la compagnia petrolifera nazionale. In linea di principio, il disegno di legge 2020 cerca di separare le funzioni di regolatore e produttore ora attribuite alla Nnpc, ma nei fatti il Pib non privatizza la compagnia, operazione caldeggiata da alcune parti politiche e di cui si discute ormai da anni. Il governo Buhari, osserva “Jeune Afrique”, non ha in effetti rinunciato a collocare rappresentanti dell’esecutivo nel consiglio direttivo della Nnpc, lasciando spazio a timori per il proseguire di atti di corruzione cui il Paese non è estraneo. Per il momento, obiettivo dell’amministrazione Buhari appare quello di consentire alla Nnpc di vendere il petrolio greggio al prezzo di mercato: scelta che secondo gli esperti potrebbe far ulteriormente lievitare il costo della benzina alla pompa, di recente liberalizzata dopo l’eliminazione dei sussidi, rischiando di acuire l’insoddisfazione dei nigeriani già messi a dura prova da un’inflazione in continuo aumento. (Res)