Lombardia: Baffi (Fd'I), 10 milioni per patrimonio pubblico opportunità per abbattere barriere architettoniche

- "Lo stanziamento di 10 milioni di euro per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo deve rappresentare un'opportunità per i Comuni per realizzare, tra gli interventi utili, anche quelli volti a rendere accessibili le strutture alle persone con disabilità motoria" dichiara il consigliere regionale lodigiano di Fratelli d'Italia Patrizia Baffi. "Ben venga quindi l'iniziativa regionale, promossa all'interno del 'Piano Lombardia 2021-2022', che prevede in modo esplicito tra le finalità della misura anche l'accessibilità e la piena fruizione dei luoghi e dei contenuti culturali". "L'abbattimento delle barriere architettoniche è un tema su cui in Lombardia abbiamo ancora molto da fare e su cui sono intervenuta in passato con decisione, in diverse occasioni, per sollecitare maggiore attenzione a partire proprio dalle strutture pubbliche utilizzate per finalità culturali" prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia "Auspico che gli enti sappiano cogliere questa importante occasione" conclude. (Com)