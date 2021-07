Pa: Brunetta, sblocco turnover punto di svolta strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sblocco del turnover è “il punto di svolta strategica, che ci può far superare quell’atavico senso di sfiducia verso le riforme e le innovazioni del settore pubblico, facendo percepire a cittadini e imprese il valore aggiunto di una amministrazione rinnovata nelle sue procedure, nelle tecnologie e nelle persone”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, nel corso dell’audizione di fronte alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato sul decreto Reclutamento. Brunetta ha spiegato che “al contrario del passato, quando i processi di riforma erano vissuti quasi esclusivamente come processi di revisione e taglio della spesa pubblica, oggi tutti gli interventi di riorganizzazione del nostro apparato pubblico sono supportati da investimenti in nuove competenze, in formazione e in tecnologie”.(Rin)