Germania: il salario minimo aumenta a 9,6 euro l'ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo in Germania aumenta da oggi da 9,5 a 9,6 euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'incremento rientra nella graduale crescita della retribuzione a 9,82 euro per il primo gennaio 2022. Dopo sei mesi, l'ammontare salirà ulteriormente a 10,45 euro. Tuttavia, la Federazione dei sindacati tedeschi (Dgb) chiede da tempo che il salario minimo sia di 12 euro l'ora. "Nessuno può pagare l'affitto a partire da 9,6 euro l'ora, né in campagna né nelle aree metropolitane delle grandi città, né permettere ai propri figli di andare in gita scolastica o in vacanza d'estate”, ha affermato Stefan Koerzell, membro del consiglio del Dgb. Secondo il sindacalista, salari inferiori a 12 euro hanno reso i lavoratori poveri nonostante la loro occupazione e, alla fine, hanno portato all'indigenza in età avanzata. A criticare l'aumento salariale come troppo basso è intervenuta anche Susanne Hennig-Wellsow, copresidente di La Sinistra con Janine Wissler. In particolare, Hennig-Wellsow ha dichiarato: “Un salario minimo che porta alla povertà in età avanzata, anche con una vita lavorativa a tempo pieno, non ha nulla a che fare con un salario equo”. Secondo la copresidente di La Sinistra, sarebbero necessari “12,21 euro all'ora per ottenere una pensione pari a quella di base”. La Sinistra chiede un aumento del salario minimo a 13 euro. (Geb)