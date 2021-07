Slovenia: von der Leyen, presidenza in momento cruciale per Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia assume la presidenza del Consiglio dell'Unione europea in un momento cruciale per l'intera Unione. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al punto stampa con il primo ministro sloveno, Janez Jansa, per l'avvio della presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea. "L'inizio di una nuova presidenza è sempre un momento molto speciale" e "la Slovenia assume la presidenza in un momento cruciale per l'Ue", ha detto ricordando che "la campagna di vaccinazione procede velocemente", che "si procede alla riapertura" e che si sta passando alla "ripresa" di cui "Next Generation Eu è il motore". "Sta a noi insieme guidare questa ripresa", ha detto. "Conto sul sostegno della presidenza" slovena "per approvare quanti più piani di ripresa e resilienza prima dell'estate così che il denaro possa fluire", ha continuato. "La nostra ripresa sarà sostenibile, digitale" e "Next Generation Eu renderà realtà il green deal". Ma ora il lavoro è su come "raggiungiamo gli obiettivi" di riduzione delle emissioni al 2030 e al 2050. "Il tuo sostegno" al pacchetto Fit for 55, che verrà presentato a metà luglio dalla Commissione europea e che conterrà le misure per arrivare alle riduzioni stabilite, "sarà determinante". (Beb)