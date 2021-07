Lombardia: Piloni (Pd), Regione attivi le risorse europee per sostenere i pescatori professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono interventi urgenti per sostenere la pesca in Lombardia “Per questo abbiamo chiesto alla Regione di attivare al più presto le risorse europee previste per la pesca professionistica" a dichiararlo è il consigliere regionale e capogruppo Pd in commissione agricoltura Matteo Piloni intervenuto oggi, durante la presentazione dell'assestamento di bilancio. "Il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) prevede una quota di 1 milione e 500 mila euro per la pesca che Regione Lombardia non ha attivato – spiega Piloni -. Le uniche risorse messe a disposizione, 100mila euro per far fronte al Covid, non bastano: i pescatori dei nostri territori hanno bisogno di ben altro. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di attivare quanto prima la misura specifica, chiamata 1.44, per mettere a disposizione le risorse previste a sostenere l'attività della pesca tradizionale, parte fondamentale del turismo dei nostri laghi. Ad oggi sono previste misure per l'acquacoltura e la trasformazione che vanno benissimo, ma se non si sostiene la pesca professionistica, che cosa si trasforma?" "Ci auguriamo che la Regione raccolga questa nostra sollecitazione quanto prima, per andare incontro alle esigenze degli oltre 180 pescatori professionisti presenti in Lombardia, la cui attività contribuisce alla valorizzazione della gastronomia e del turismo e ha una grande valenza tradizionale ed ambientale che va salvaguardata. Non a parole, come purtroppo spesso accade, ma con i fatti" conclude Piloni. (Com)