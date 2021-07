Italia-Spagna: a Madrid la prima mostra personale di Michael Fliri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Madrid annuncia la prima grande mostra personale in Spagna dell’artista visivo italiano Michael Fliri. Dal titolo "La luz nunca ve una sombra", l’esposizione – visitabile dal 9 luglio al 30 settembre 2021 – sarà ospitata nelle sale del Palazzo d’Abrantes, sede dello stesso Istituto, ed è stata organizzata in collaborazione con la Galleria Raffaella Cortese, Milano. L’evento rappresenta un’importante occasione per approfondire ed addentrarsi nella ricca ricerca di uno degli artisti italiani più interessanti della sua generazione a livello internazionale. Il percorso della mostra presenta una selezione di più di venti opere di Fliri (nato nel 1978 a Tubre, provincia di Bolzano) realizzate a partire dal 2007. Fra le opere della mostra, la serie completa di All right…All right (2007), la più datata di quelle esposte, a cui si legano gli sviluppi successivi sul volto che hanno condotto Fliri a My private fog del 2014, in cui continua lo studio della possibile metamorfosi del proprio volto utilizzando un elemento di cui si servirà anche negli anni successivi: la maschera realizzata in materiale semitrasparente. In altre opere esposte, si racconta la provenienza dell’artista, l’Alto Adige: da My private fog I (2014) alla serie My private fog II (2017), Fliri realizza maschere in materiale semitrasparente, ciascuna con la forma di una catena montuosa o di cristalli naturali da lui raccolti nelle sue passeggiate in montagna. Indossandole, l’immagine del volto dell’artista si trasforma, diventa sempre meno riconoscibile a seconda di quanto tempo questa è stata indossata e, quindi, la condensa ha trasformato le sue superfici in immagini che ricordano ghiacciai e pendii rocciosi innevati. (segue) (Spm)