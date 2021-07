Italia-Spagna: a Madrid la prima mostra personale di Michael Fliri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fanno parte della mostra di Madrid, anche le fotografie AniManiMism (2017) che derivano dall’omonima video installazione a quattro canali in cui la mano dell’artista anima, in ciascuna proiezione, una maschera traslucida. La luce e le ombre sono le protagoniste anche della serie The light never sees a shadow (2018) che dà il titolo all’esposizione. Qui Fliri realizza fotografie di maschere tridimensionali - sempre create tramite la termo-formatura - di sculture in gesso aventi differenti strutture superficiali. Hand (2021) è l’opera più recente nell’esposizione: sempre partendo da calchi del suo corpo, in questo caso delle mani e dell’avambraccio, giocando con luci e liquidi versati all’interno di queste forme, Fliri dà vita a immagini nuovamente capaci di stupire per la loro forza evocativa e creare una sorta di “radiografia analogica dell’immagine/scultura”. La mostra si conclude con la proiezione dell’opera audiovisiva Polymorphic Archetypes (2018) che ruota intorno al principio delle ombre cinesi dove si crea un rapporto dialettico tra luce e ombre, analogico e digitale, arcaico e contemporaneo. La mostra (ingresso gratuito) è accompagnata da una pubblicazione trilingue (italiano-spagnolo-inglese) con testi inediti di Justin Hoover, Veit Loers e Letizia Ragaglia. (Spm)