Roma: Politi (Lega), sgombero campo rom è spot pubblicitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sgombero del campo rom la Monachina è un mero spot pubblicitario. Dopo aver regalato case popolari e finanziamenti a pioggia e aver consentito illegalità diffusa in tutti i campi della Capitale, a fine mandato il sindaco si sveglia e chiude un campo nomadi per gettare fumo negli occhi ai cittadini. Non è con queste meschinità che si garantisce sicurezza in una città come Roma. Fortunatamente a ottobre volteremo pagina e i campi nomadi li chiuderemo tutti". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea Capitolina.(Com)