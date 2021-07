Scuola: Capolei (Epi), educare bambini e ragazzi al rispetto del prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bambini e ragazzi vanno educati nelle scuole al rispetto del prossimo. È importante risvegliare la coscienza sociale per avviare, con atti concreti, un processo culturale di vero cambiamento all'insegna dell'educazione e della solidarietà. A tutela delle donne e delle minoranze, contro chi agisce con gesti di prevaricazione, soprusi e violenza". Lo dichiara in una nota Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio (Epi, energie per l'Italia). "Dobbiamo lavorare tutti insieme, con il supporto di istituzioni, cittadini, associazioni e aziende, per arrivare nel minor tempo possibile a ridurre drasticamente, fino a farli sparire, fenomeni come la violenza di genere, il bullismo e lo stalking - aggiunge -. Ringrazio Mariastella Giorlandino, e Artemisia Lab, per aver promosso, ieri a Roma, una bella iniziativa che va proprio in questa direzione. Un appuntamento al quale hanno partecipato personalità importanti del mondo della politica, dello spettacolo, dell'associazionismo ed esponenti religiosi, e che ci ha lasciato diversi spunti di riflessione da approfondire nelle prossime settimane".(Com)