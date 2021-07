Fisco: Pichetto, riforma va nella direzione auspicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbassare le tasse è un dovere e la soluzione è intervenire con una rivoluzione del sistema fiscale che riduca la pressione fiscale su famiglie, imprese e lavoro: è la condizione necessaria per il rilancio del sistema economico italiano. E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, relativamente al documento sulla riforma fiscale presentato dal Parlamento al governo. "La riforma va esattamente nella direzione auspicata", precisa Pichetto. "Famiglie e imprese sentono l’aria della ripresa e noi tutti abbiamo la responsabilità di accompagnare questo processo mettendo in atto i provvedimenti necessari. Per rilanciare il sistema economico servono politiche coraggiose, pena il definitivo declino del Paese”. (Com)