Etiopia: distrutto ponte sul fiume Tekeze nel Tigrè, preoccupazione per consegne aiuti umanitari

- Le truppe federali etiopi hanno fatto saltare il ponte sul fiume Tekeze, una delle principali vie di rifornimento per la regione settentrionale del Tigrè. Lo riferisce su Twitter l'International Rescue Committee (Irc), spiegando che senza il ponte l'arrivo degli aiuti umanitari nel Tigrè sarà ulteriormente ostacolato. L'Ong torna a chiedere inoltre un libero accesso umanitario nella regione, che dalla conquista della capitale tigrina Macallè da parte delle truppe del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), avvenuta lunedì scorso, è ripiombata in un conflitto che nei fatti prosegue dallo scorso novembre. Ieri il portavoce della Task force federale per il Tigrè, Redwan Hussein, ha dichiarato che l'esercito etiope potrebbe rientrare nel giro poche settimane a Macallè, minimizzando l'avanzata delle truppe tigrine, che nei giorni scorsi sono entrati anche a Shire, Adua e Axum. Sulla stessa linea delle dichiarazioni governative, il generale Debele ha messo in guardia le truppe tigrine dal proseguire l'offensiva, affermando che la risposta dell'esercito "sarà enorme". "Se le Forze di difesa del Tigrè cercheranno di provocare, la nostra risposta sarà enorme e lo sarà più di quella precedente", ha dichiarato il generale. (segue) (Res)