Etiopia: distrutto ponte sul fiume Tekeze nel Tigrè, preoccupazione per consegne aiuti umanitari (2)

- Le dichiarazioni dell'esercito e del governo mettono peraltro in questione il rispetto del cessate il fuoco che il governo del premier Abiy Ahmed ha dichiarato lunedì nella regione del Tigrè, acconsentendo alla richiesta della stessa amministrazione tigrina. Quest'ultima è composta da membri del governo federale dallo scorso novembre, quando in seguito all'avvio del conflitto le autorità di Addis Abeba hanno sospeso i governatori del Tigrè (perché membri del Tplf, partito catalogato come gruppo terroristico) e di fatto commissariato l'amministrazione regionale. Le forze armate etiopi hanno avviato un'offensiva militare nella regione lo scorso 4 novembre, reagendo ad un attacco condotto contro il Comando settentrionale delle truppe federali di stanza nel Tigrè e trascinando di fatto l’Etiopia in uno stato di guerra. (segue) (Res)