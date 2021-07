Etiopia: distrutto ponte sul fiume Tekeze nel Tigrè, preoccupazione per consegne aiuti umanitari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa del Tigrè (Tdf), braccio armato del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), hanno ripreso il controllo delle città di Shire, nel Tigrè occidentale, e di Alamata e Korem, nel sud della regione. È quanto reso noto dall'Europe External Programme, centro studi con sede in Belgio specializzato in materia di Corno d'Africa, che nel suo ultimo bollettino pubblicato oggi riferisce inoltre che le milizie Amhara - alleate delle Forze di difesa etiopi (Endf) - sono in fuga dalla città di Humera, nel Tigrè occidentale. Secondo quanto riferito dal sito d'informazione "Eritrean Press", inoltre, tutte le truppe eritree di stanza nei dintorni di Adigrat, Adua, Axum e Shire si sono trasferite nelle aree di confine fra Etiopia ed Eritrea, in particolare nelle aree di Zalambessa, Badme e in altri villaggi di confine eritrei. Nel frattempo il Tigrai Media House (Tmh), la piattaforma ufficiale del Tplf, ha riferito oggi che i militari dell'Endf in fuga da Macallè hanno dato alle fiamme la base di addestramento militare di Qwiha, situata a pochi chilometri a est del capoluogo tigrino, mentre le truppe federali etiopi hanno interrotto i servizi di comunicazione e le reti delle agenzie Onu e di altre organizzazioni presenti nella regione. (Res)